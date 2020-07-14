خوفا من الأمراض.. أهالى العياط بالجيزة يطالبون بتغطية ترعة النخل

ناشدت السيدة توبة جمعة محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لردم أو تغطية ترعة العرب رقم 2 (ترعة النخل) في برنشت بالعياط في محافظة الجيزة.





وتقول في رسالتها: "تتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والامراض بسبب تراكم القمامة حولها، وزياده المياه الجوفية تؤدي الي مشاكل صحية خاصة انها تمر خلال منطقة سكنية".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



