AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالى العياط بالجيزة يطالبون بتغطية ترعة النخل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشدت السيدة توبة جمعة محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  لردم أو تغطية ترعة العرب رقم 2 (ترعة النخل) في برنشت بالعياط في محافظة الجيزة.

وتقول في رسالتها: "تتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والامراض بسبب تراكم القمامة حولها، وزياده المياه الجوفية تؤدي الي مشاكل صحية خاصة انها تمر خلال منطقة سكنية".
 
التواصل مع القارئ  01118216343
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى مركز أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة التل الأوسط للحد من حوادث السيارات

خوفا من الأمراض.. أهالى المنيا يطالبون بردم مصرف جسر صليبة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أولاد نجم بالشرقية يستغيثون من تواجد مصرف بالمنطقة

شارع مسجد التوحيد بالمرج غارق بمياه الصرف الصحي

سكان بلوك 3 بمساكن عين حلوان يشكون من غرقه بمياه الصرف الصحى

أهالي ميت غمر يطالبون بردم ترعة زغلول لعدم انتشار الأمراض

ترشيحاتنا

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محاور شرق مصراتة

بعد الفوز على غرناطة.. مباراة واحدة تفصل ريال مدريد عن التتويج بالدوري الإسباني

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

قاضي نيويورك يرفض جهود ترامب العائلية لمنع نشر مذكرات ابنة

بشكل عجيب.. اكتشاف آخر سلالة ديناصورات

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

التعليم: تفتيش الطلاب على 3 مراحل في لجان الثانوية العامة اليوم

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

لأول مرة.. السعودية تصدر قرارا مهما بشأن صلاة عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير