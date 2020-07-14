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رياضة

شوقي غريب: استمرار رمضان صبحي في مصر أفضل للمنتخب.. ونتفق على وديتين خلال أكتوبر..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:53 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن استمرار رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مصر سيكون أفضل لمنتخب بلاده.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "لعب رمضان صبحي في مصر يجعلنا نستفيد منه الاستفادة القصوى، ولكن سفره خارجيا سيجعلنا نستدعيه وفقا للأجندة الدولية فقط".

وأثنى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنضم للأهلي، مضيفا: "طاهر لاعب أساسي بالمنتخب الأوليمبي، وافتقدناه في بطولة أفريقيا، وأتمنى له التوفيق بالأهلي".

وعن استعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو، أشار غريب إلى أن أجندة شهر سبتمبر تم إلغاؤها بقرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، ولكنه استدرك: "سنتمكن من تعويض مباراتي سبتمبر الوديتين في الفترة الأخيرة من الإعداد بشهر يونيو 2021".

وأكمل: "هناك أجندة دولية في شهري أكتوبر ونوفمبر، وجاري الاتفاق على مباراتين في شهر أكتوبر".
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