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رياضة

ليس الاتحاد الإماراتي.. أحمد مجاهد: مجلس أبو ظبي تقدم بطلب لاستضافة دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:57 ص
احمد مجاهد
احمد مجاهد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الإماراتي لم بتقدم بـ عرض رسمي لـ استضافة باقي مباريات نصف نهائي ونهائي دوري ابطال إفريقيا .

وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت 2" أن ما يعلمه هو تقدم مجلس أبوظبي بطلب لاستضافة مباريات دوري ابطال افريقيا وليس الاتحاد الإماراتي. 

وتابع أن مصر بإمكانها استضافة مباريات دوري ابطال افريقيا خاصة في ظل مشاركة الأهلي والزمالك بها، مشددا على أننا الآن في حاجة إلى قرار حكومي في النهاية. 

وأكمل أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " سيحسم البلد المستضيف لـ باقي مباريات دوري ابطال افريقيا خلال 48 ساعه فقط.
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