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رياضة

شوقي غريب: هدفنا تحقيق ميدالية أوليمبية.. والأولوية للمنتخب الأول.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:27 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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محمد رشاد
قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن الأولوية ستكون لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، حال اختياره أي لاعب من لاعبيه بـ (الأولمبي).


ونفى غريب، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن يكون هناك خلاف مع اتحاد الكرة، مضيفا: "ملتزمون بخصم جزء من مرتباتنا لحين عودة النشاط الرياضي".


وأكمل: "هدفنا تحقيق ميدالية أوليمبية.. قدمت برنامجي لاتحاد الكرة حتى موعد الأولمبياد".


وأوضح أن مهمته ستكون صعبة في اختيار القائمة النهائية المشاركة بالأوليمبياد، حيث يتوجب عليه اختيار 18 لاعبا من إجمالي 31 لاعبا بالقائمة الأولية.


ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض أولمبياد طوكيو يوليو 2021، والتي تأجلت لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.
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