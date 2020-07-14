AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

منذ 6 أشهر.. مواطن بالسويس يشكو من توقف بطاقة التموين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:10 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن مصطفى محمد محمد، من الأربعين محافظة السويس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين منذ 6 أشهر.


ويقول فى رسالته: "أشكو من وقف بطاقة التموين منذ 6 أشهر، والسبب أن استهلاك الكهرباء مرتفع على غير الحقيقة، في ظل حاجتي للحصول على الدعم التموينى لأفراد أسرتي، حيث كنت أحصل على المقررات التموينية لإعانتي على المعيشة".


رقم  قومى 28412010400076


للتواصل مع القارئ: 01554008889


اقرأ أيضا:


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

مواطن يناشد وزيرة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى

مواطن يناشد التموين إعادة إضافته لبطاقة التموين بالمنوفية

منذ ستة أشهر .. طلعت يستغيث من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به فى الإسماعيلية

مواطن يناشد إعادة بطاقة السلع التموينية لاحتياجه لها

ترشيحاتنا

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

أشد فتكا.. خبراء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا قد تحصد أرواح 120 ألف شخص في شتاء 2021

توقع وصول الإصابات للعشرات فقط.. أستاذ مكافحة العدوى يكشف مفاجأة عن كورونا في شهر أغسطس

أستاذ فيروسات : وقت الذروة فى مصر سيحدده انخفاض الأعداد لمدة 14 يوما

دعاء في الصباح قصير يعتقك من النار ويحفظك من كل أذى طوال النهار

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

بعد محاولة إثبات الزواج.. فارق العمر بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية