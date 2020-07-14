منذ 6 أشهر.. مواطن بالسويس يشكو من توقف بطاقة التموين

شكا المواطن مصطفى محمد محمد، من الأربعين محافظة السويس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين منذ 6 أشهر.









ويقول فى رسالته: "أشكو من وقف بطاقة التموين منذ 6 أشهر، والسبب أن استهلاك الكهرباء مرتفع على غير الحقيقة، في ظل حاجتي للحصول على الدعم التموينى لأفراد أسرتي، حيث كنت أحصل على المقررات التموينية لإعانتي على المعيشة".









رقم قومى 28412010400076









للتواصل مع القارئ: 01554008889









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



