المقاهي أأمن من القاعات.. برلمانية تناشد بعدم فتح قاعات الأفراح في ظل جائحة كورونا





وأضافت " أبو السعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر فضائية مصر الأولى ، أن الأفراح قد تتسبب فى عدوى 100 شخص بفيروس كورونا من شخص واحد وذلك على عكس الكافيهات التى تلتزم بالتباعد الاجتماعى .





وتابعت :"أؤيد أن العجلة الاقتصادية يجب أن تسير ولكن مع الحفاظ على الصحة العامة ،" لافتة إلي أن الشعب المصرى له ثقافة مختلفة عن ثقافة الشعوب الأخرى؛ لذا من الصعب افتتاح قاعات الأفراح والعزاء فى ظل جائحة كورونا .





وأشارت إلى أن هناك قطاعا كبيرا من العاملين فى الأفراح وقاعات العزاء، لا بد من أخذهم فى الاعتبار، ولكن لا يمكن عودة الأفراح بضوابط.

قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن منظومة الأفراح وقاعات العزاء منظومة اقتصادية يستفيد منها البعض، موضحة أن المواطنين غير ملتزمين بالاجراءات الاحترازية بالشكل الكافي.