AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المقاهي أأمن من القاعات.. برلمانية تناشد بعدم فتح قاعات الأفراح في ظل جائحة كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:03 ص
قاعات الأفراح
قاعات الأفراح
Advertisements
محمود محسن
قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن منظومة الأفراح وقاعات العزاء منظومة اقتصادية يستفيد منها البعض، موضحة أن المواطنين غير ملتزمين بالاجراءات الاحترازية بالشكل الكافي.


وأضافت " أبو السعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر فضائية مصر الأولى ، أن الأفراح قد تتسبب فى عدوى 100 شخص بفيروس كورونا من شخص واحد وذلك على عكس الكافيهات التى تلتزم بالتباعد الاجتماعى . 


وتابعت :"أؤيد أن العجلة الاقتصادية يجب أن تسير ولكن مع الحفاظ على الصحة العامة ،" لافتة إلي أن الشعب المصرى له ثقافة مختلفة عن ثقافة الشعوب الأخرى؛ لذا من الصعب افتتاح قاعات الأفراح والعزاء فى ظل جائحة كورونا .


وأشارت إلى أن هناك قطاعا كبيرا من العاملين فى الأفراح وقاعات العزاء، لا بد من أخذهم فى الاعتبار، ولكن لا يمكن عودة الأفراح بضوابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع بشاير الخير 3 ..فيديو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بشاير الخير3.. فيديو

وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

وزير الإسكان: محور المحمودية وفر 513 فدانا قابلة للاستخدام.. فيديو

الرئيس السيسي: مش عاوزين نبالغ في موضوع كورونا "فيديو"

وزير النقل: العمل علي تمطيط ميناء الإسكندرية 70 فدانا أخر

ترشيحاتنا

اتجوزت واحد فضحني.. هدى: زوجي نشر صوري عارية.. وأهله طلبوا "شيك" بـ200 ألف علشان أطلّق

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

وقوع أي ضرر.. سامح شكري يحدد الخط الأحمر لمصر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

شاهد.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب طلب من عمرو أديب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت