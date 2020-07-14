رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس يوضح أضرار بوابات التعقيم ..فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الغرض من بوابات التعقيم؛ هو حماية الهيئات والمؤسسات من دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا .





وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن بوابات التعقيم لم تؤد الغرض منها؛ بسبب أنها تقوم برش بعض الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية علي ملابس المواطنين وهذا لا يؤدي لأ ي نوع من الحماية .





وأوضح أشرق عقبة ، أن هذه البوابات تستخدم بعض الكيماويات التي لها تأثير على الرئة والجلد واستنشاقها يؤدي إلى الأمراض الصدرية . البواباتإلىالأمراض





وأشار إلى أن الهواء المتواجد في الجو مكون من " أتربة وكيماويات وحبوب اللقاح وبعض المواد العضوية والحيوية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فيروس كورونا "ثقيل"، وينتقل عن طريق الرذاذ.



