الشعبة العامة للسيارات: يجب التأني قبل تنفيذ مبادرة تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز لهذه الأسباب.. فيديو

أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان قرار تطبيق مبادرة الغاز الطبيعي للسيارات الجديد هي مبادرة مستحدثة، مشيرا إلى ضرورة التأني قبل تنفيذها.





وأضاف بلبع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى ، أن تلك المبادرة يجب أن تتماشى بشكل كبير مع دورة الوقود داخل السيارة .





ونوه رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه يجب ان يتم تنفيذ المبادرة بشكل صحيح بشكل يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، وأن تكون الخدمة متوفرة في محافظات مصر.





وأشار عمر بلبع إلى أن الغاز يحافظ على البيئة من التلوث، مؤكدا أنه سيكون في جميع السيارات الجديدة.



