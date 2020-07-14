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توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف شروطا أساسية لعودة الأفراح.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:48 ص
قاعات الأفراح
قاعات الأفراح
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محمود محسن
أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن معظم دول العالم عادت للحياة بشكل طبيعي، وتم البدء في التعايش مع كورونا.

وأضاف امين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى ان هناك شريحة في المجتمع لا يمكن تجاهلها وهم من يعملون في الافراح، مشيرا إلى انه يمكن ان يكون هناك حلا لهم، لعودة الافراح بشكل منضبط.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق : سعى لتقنين الافراح والسيطرة عليها مع ضرورة تطبيق القواعد الاحترازية والانضباط.

وأشار اللواء أشرف أمين إلى انه اذا تم اثبات حالة عدم الإنضباط سيتم إغلاق المكان ولم يتم إعطاء أي تصريحات له.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق انه من الممكن ان يتم عمل الأفراح بالاماكن المفتوحة والاعداد ٥٠% وان تكون تحت الرقابة.
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