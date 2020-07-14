مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف شروطا أساسية لعودة الأفراح.. فيديو

وأضاف امين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى ان هناك شريحة في المجتمع لا يمكن تجاهلها وهم من يعملون في الافراح، مشيرا إلى انه يمكن ان يكون هناك حلا لهم، لعودة الافراح بشكل منضبط.





وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق : سعى لتقنين الافراح والسيطرة عليها مع ضرورة تطبيق القواعد الاحترازية والانضباط.





وأشار اللواء أشرف أمين إلى انه اذا تم اثبات حالة عدم الإنضباط سيتم إغلاق المكان ولم يتم إعطاء أي تصريحات له.



