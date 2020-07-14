وليد عبد اللطيف: على الزمالك اتخاذ خطوة عملية بشأن لقب نادي القرن..فيديو

يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، أن مواجهة الزمالك و الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة.





وقال وليد لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الزمالك استفاد من فترة الراحة، والكفة متساوية بينه وبين الرجاء في مباراة نصف النهائي.





وتابع : الرجاء فريق جيد ولديه عناصر مميزة والمباراة لن تكون سهلة، ولابد أن ندرس المنافس بشكل جيد.





وعن لقب نادي القرن ونزاع الزمالك مع الاهلي، قال: لابد أن يكون هناك خطوة عملية، والاتجاه للاتحاد الافريقي، ومعرفة حيثيات اللقب الذي حصل عليه الأهلي.





واردف: في عام 94 الأهلي كان متفوقا بالنقاط، ولكن بشكل عام الأبيض الأكثر تتويجا، فلا اعلم الحيثيات.





وعن احتياجات الزمالك من صفقات قال: نحتاج لرأس حربة وباك يمين وديفندر "حريف" ومساك.



