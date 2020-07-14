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رياضة

وليد عبد اللطيف: على الزمالك اتخاذ خطوة عملية بشأن لقب نادي القرن..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:32 ص
وليد صلاح عبد اللطيف
وليد صلاح عبد اللطيف
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حسن العمدة
يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، أن مواجهة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة.

وقال وليد لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك استفاد من فترة الراحة، والكفة متساوية بينه وبين الرجاء في مباراة نصف النهائي.


وتابع : الرجاء فريق جيد ولديه عناصر مميزة والمباراة لن تكون سهلة، ولابد أن ندرس المنافس بشكل جيد.

وعن لقب نادي القرن ونزاع الزمالك مع الاهلي، قال: لابد أن يكون هناك خطوة عملية، والاتجاه للاتحاد الافريقي، ومعرفة حيثيات اللقب الذي حصل عليه الأهلي.

واردف: في عام 94 الأهلي كان متفوقا بالنقاط، ولكن بشكل عام الأبيض الأكثر تتويجا، فلا اعلم الحيثيات.

وعن احتياجات الزمالك من صفقات قال: نحتاج لرأس حربة وباك يمين وديفندر "حريف" ومساك.

واختتم كلماته بتوجيه رسالة لمسئولي الزمالك، قائلا: "محدش يفكر يمشي محمد حسن، لاعب جيد للغاية ويجب ان يحصل على فرصة.
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