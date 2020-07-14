دور التحول الرقمي في أزمة كورونا.. مستشارة وزيرة الصحة توضح.. فيديو

قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزيرة الصحة للتحول الرقمي، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية بالقاهرة، إن التحول الرقمي ظهرت أهميته بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم.





وأضافت الدكتورة منى قدري، خلال استضافتها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن التحول الرقمي أصبح له دور أساسي في المؤسسات والهيئات والجامعات، مشيرة إلى أنه توجه لا بد منه خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.





وأوضحت أنه يجب على الدولة الاستعداد بخطة استراتيجية للتحول الرقمي، خلال الفترة المقبلة.





ونوهت الى أن التحول الرقمي أحدث طفرة في التعليم خلال الفترة الماضية، ولولا وجود التكنولوجيا لم نكن لنستطيع الاستمرار في الدراسة.



