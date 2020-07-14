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رياضة

محمد فضل: تقليل أعداد الجمعية العمومية إنجاز يحسب للجنة الخماسية..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:28 ص
محمد فضل
محمد فضل
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محمد رشاد
قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، إن هاني أبو ريدة له فضل عليه وهو من رشحه لتولي منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2019 وبدعم من الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف محمد فضل، في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: أدينا المهمة المكلفين بها ولا أرغب في البقاء بمنصبي داخل اتحاد الكرة بعد نهاية مهمتنا.

وأردف محمد فضل: كان أمامنا تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر وتشكيل اللجان والتحضير للدوري المصري والسوبر المحلي بتكليفنا بمهمتنا.

وأكد محمد فضل، أن ضيق الوقت والظروف الصعبة منعتنا من إنجاز اللائحة في بداية تولينا المسئولية باتحاد الكرة، كما أن الأحداث المتسارعة وجائحة كورونا منعتنا من عقد الجمعية العمومية وخروج اللائجة للنور.

وشدد محمد فضل، على أن هناك آراء تطالب بإلغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله.

وأضاف محمد فضل، أن تقليل أعداد الجمعية العمومية كان هدف من أهدافنا وهو انجاز يحسب للجنة الخماسية التي قلصت العدد من 225 إلى 95 وفصل مراكز الشباب عن عمومية الجبلاية.
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