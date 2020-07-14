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مدحت العدل: كلما زاد تفاعل المشاهير على السوشيال ميديا قلت نجوميتهم..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:20 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن الجيل الجديد لا يدرك معنى الحرية ولا معنى الأدب وهو يري من وجهة نظره أنه عندما يتجاوز ويتطاول انه هكذا يعبر عن حريته .

وأضاف مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن هذا يحدث ونراه علي السوشيال ميديا لان من يقوم بهذه الأفعال لا يستطيع المواجهة ويختبىء ويقوم بمهاجمتها .

وأوضح مدحت العدل: أنني عندما عبرت عن رأيي في موضوع إبنة عمرو السولية تعرضت الى العديد من التجاوزات اللفظية رغم اني اتناقش في فكرة .

وتابع : أن الحرية هي حرية مسؤولة وأكد  أن الاديان والإنسانية تمنع التحرش اللفظي وأكد أنه كلما زاد تفاعل المشاهير علي السوشيال ميديا قلت نجوميتهم .

واستكمل : أن هناك بعض من رجال الدين يعطون غطاء ديني للتحرش واكد علي ان التحرش بدأ في بداية السبعينيات مع وجود الجماعات الإسلامية كما ان التحرش والاغتصاب ليس له اى علاقة بالملابس والمغتصب والمتحرش هو شخص مريض.
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