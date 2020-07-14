محمد فضل: اللجنة الخماسية تريد الرحيل.. والأولمبية أخطرتنا بصعوبة الانتخابات.. فيديو

وقال فضل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "هاني أبو ريدة والدولة المصرية كان لهما دورا كبيرا في تعيين اللجنة الخماسية، وعلاقته باللجنة كلها محترمة. لا يوجد شد وجذب مع أبو ريدة، اللجنة الخماسية تريد الرحيل وأنا خاصة أريد ذلك. نرى أننا أدينا دورنا".





وأردف "كان يمكن أن نكتب اللائحة من ثاني يوم لتعيننا لكننا أردنا نقاش كل الأندية سواء الـ 95 ضمن الجمعية أو أندية الدرجة الثالثة والرابعة خارجها".



