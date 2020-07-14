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رياضة

محمد فضل: اللجنة الخماسية تريد الرحيل.. والأولمبية أخطرتنا بصعوبة الانتخابات.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:24 ص
محمد فضل
محمد فضل
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محمد رشاد
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، أنه وزملائه يرغبون في الرحيل عن اتحاد الكرة في أقرب فرصة؛ مشددا أن اللجنة الأولمبية أبلغتهم بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء مسابقات الموسم الحالي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "هاني أبو ريدة والدولة المصرية كان لهما دورا كبيرا في تعيين اللجنة الخماسية، وعلاقته باللجنة كلها محترمة. لا يوجد شد وجذب مع أبو ريدة، اللجنة الخماسية تريد الرحيل وأنا خاصة أريد ذلك. نرى أننا أدينا دورنا".

وأردف "كان يمكن أن نكتب اللائحة من ثاني يوم لتعيننا لكننا أردنا نقاش كل الأندية سواء الـ 95 ضمن الجمعية أو أندية الدرجة الثالثة والرابعة خارجها".

وكشف "لماذا تأخرنا في اللائحة؟ كان هناك الكثير من الملفات قبل حتى تنظيم كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، كنا سنعقد الجمعية العمومية في ديسمبر ولكن اللجنة الأولمبية أبلغتنا بوجود مشاكل في تصنيف الأندية الخاص بتقليص عدد الجمعية".

وأكد "هناك آراء تنادي بإلغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله، وإجمالا تقليل عدد الأندية بالجمعية العمومية إنجاز للجنة الخماسية".

وأوضح "كلجنة خماسية مصممين على إنهاء الكأس لتقليص عدد الجمعية العمومية".

وأكد "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة".

وكشف "اللجنة الأولمبية أبلغتنا بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء المسابقات لحل أمر التصنيف الخاص بتقليص الجمعية العمومية، وأبلغنا فيفا".بهذا الأمر"

وأتم "حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات هو من يعرف موعد إنهاء البطولات".
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