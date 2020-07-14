أدوية مهربة.. «صحة الشرقية» تكشف عن تفاصيل ما تم ضبطه خلال إحدى الحملات..فيديو

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ حملة من إدارتَي التفتيش الصيدلي مع العلاج الحر، تنفيذا للخطة الموضوعة على مدار العام المكثفة خلال مواجهة جائحة كورونا لضبط الأسواق سواء للأدوية والمستلزمات والأغذية .





وأضاف مسعود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى أنه تم المرور على ٤ صيدليات في الزقازيق والعاشر وتم ضبط ١٩٨٩ ما بين أقراص وأدوية مختلفة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم أيضا ضبط أ دوية مخدرة ومهربة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون ترخيص، إضافة إلى الأدوية المهربة.



