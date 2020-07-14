مع مي فاروق.. بوسي شلبي تنشر كواليس حلقتها القادمة

شاركت الفنانة بوسي شلبي جمهورها، بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهر في الفيديو، مع بوسي شلبي، المطربة مي فاروق، من كواليس برنامج "احلى النجوم" المذاع على قناة المحور.

وتقدم الاعلامية بوسي شلبي برنامج الفني " أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة المحور، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وكانت بوسي شلبي قد حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على "انستجرام " صورا من داخل النقابة وعلقت عليها كاتبة:"نحترم قانون النقابة لحمايتنا".