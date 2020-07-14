آيا صوفيا.. أحمد كريمة: التشريع الإسلامي ينهى عن تحويل المعابد إلى مساجد.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن التشريع الإسلامي ينهى عن تحويل المعابد إلى مساجد، مشيرا إلى أن الرسول عندما هاجر من مكة إلى المدينة ، كانت هناك 3 قبائل من اليهود ، فلم يثبت أن الرسول حول أي معبد إلى مسجد.





وأضاف كريمة ، خلال لقاء له ببرنامج التاسعة ، عبر القناة الأولى ، أن الصحابة حينما فتحوا العراق وبلاد فارس والشام ومصر؛ وجدوا معابد لليهود والنصارى ولم يقوموا بهدمها ولا حولوها إلى مساجد.





وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الكنائس الموضوعة الآن ، ينبغى ألا تهدم؛ لأن الصحابة والتابعين علموا بها وأبقوها.





ونوه الدكتور أحمد كريمة، إلى أن الشجرة المقدسة في المطرية ، موجودة حتى الآن والجميع يعلم قدسيتها.





ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقَّع، الجمعة الماضي، مرسومًا، يقضي بتسليم مجمع آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول، إلى السلطة الدينية في البلاد، وإعادة فتحه أمام المسلمين؛ للصلاة، دون اكتراث للانتقادات الدولية والإدانات، وإعراب عدد من القادة السياسيين والدينيين عن خيبة أملهم إزاء ما اتَّخذه.



