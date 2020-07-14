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فن

لا تخشى شيئا.. طارق صبري يوجه رسالة لـ متابعيه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:52 ص
طارق صبري
طارق صبري
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مصطفى كرم

شارك الفنان طارق صبري جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق طارق صبري على الصورة التي ظهر بها من أحدث جلساته التصويرية، قائلا "لا تخشى شيئا".

ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

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