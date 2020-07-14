لا تخشى شيئا.. طارق صبري يوجه رسالة لـ متابعيه

شارك الفنان طارق صبري جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق طارق صبري على الصورة التي ظهر بها من أحدث جلساته التصويرية، قائلا "لا تخشى شيئا".

ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.

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