سيعود لـ النجوم حال الصعود لـ الدوري الممتاز.. إنبي يكشف موقف كريم فؤاد من العودة للفريق.. فيديو





وأكد عبدالناصر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن علاقة إنبي رائعه بـ النجوم حيث وافق مجلس إدارة النادي على تجديد عقد إعارة اللاعب لمدة موسمين مقبلين.





وأضاف أن العقد ينص على عودة اللاعب لـ النجوم حال صعد للدوري الممتاز، مشددا على انه لا يوجد اي خلاف في هذا الأمر.





وتابع أنه في حال تقدم اي ناد آخر لضم اللاعب؛ يجب أن يحافظ على حقوق النجوم، فريق اللاعب الاصلي، وانبي، النادي الذي قدم اللاعب للجماهير ولباقي الفرق.

كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي عن موقف كريم فؤاد نجم الفريق المعار من النجوم، خلال الفترة الحالية مع قرب انتهاء عقد إعارته.