AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيعود لـ النجوم حال الصعود لـ الدوري الممتاز.. إنبي يكشف موقف كريم فؤاد من العودة للفريق.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي عن موقف كريم فؤاد نجم الفريق المعار من النجوم، خلال الفترة الحالية مع قرب انتهاء عقد إعارته.

وأكد عبدالناصر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن علاقة إنبي رائعه بـ النجوم حيث وافق مجلس إدارة النادي على تجديد عقد إعارة اللاعب لمدة موسمين مقبلين.

وأضاف أن العقد ينص على عودة اللاعب لـ النجوم حال صعد للدوري الممتاز، مشددا على انه لا يوجد اي خلاف في هذا الأمر.

وتابع أنه في حال تقدم اي ناد آخر لضم اللاعب؛ يجب أن يحافظ على حقوق النجوم، فريق اللاعب الاصلي، وانبي، النادي الذي قدم اللاعب للجماهير ولباقي الفرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير: رمضان صبحي يريد البقاء في النادي الأهلي ..فيديو

إنبي: الأهلي صاحب القرار في استمرار محمد شريف معنا

للاستمرار مع سموحة .. حمادة صدقي يفاوض صلاح محسن

وكيل أزارو يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الأهلي أو تجديد الإعارة..فيديو

رئيس إنبي يكشف موقف الأهلي من إنهاء إعارة محمد شريف.. فيديو

الدفاع الحسني يعلن مقاضاة الزمالك بـسبب حميد أحداد

ترشيحاتنا

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

لا تهاون في إزالة المباني العشوائية والمخالفة.. مصادر تشرح لـ صدى البلد خطة الداخلية لتأمين تنفيذ القرارات

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

وزير الخارجية يرد ادعاءات تركيا بشأن التدخل في سرت والجفرة.. ويكشف مصير مفاوضات سد النهضة

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

AdvertisementS

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

كاف في ورطة.. الاتحاد الإمارتي يفجر مفاجأة حول استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي حاليا.. فيديو

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

لن أجدد عقدي.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

أخبار الرياضة السعودية.. أول رد رسمي من أهلي جدة على فسخ نجم الفريق لتعاقده.. أزمة كبيرة تواجه الهلال قبل استئناف الدوري

ميدو يضع حلا للصراع بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها