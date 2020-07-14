العلاج بالطاقة.. هل يمكن للجسم أن يشفي نفسه بنفسه؟.. فيديو

، وإذا لم يكن هناك توازنا؛ لن تكون هناك طاقة. قالت مها كمال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن الطاقة هي التوازن الجسدي والروحي والعقلي





وأضافت مها كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن الخوف والقلق من الذبذبات المنخفضة في الكون، مؤكدة أن الإنسان عبارة عن طاقة .





، أن الطاقة تعني الذبذبة ويجب ان يعرف كل إنسان الذبذبة الخاصة به وان كانت منخفضة او عالية لانها لو منخفضة ستكون الحياه والصحة بهما مشاكل . وأوضحت مها كمال إنسان





وتابعت ، أن العلاج بالطاقة يعمل علي رفع الذبذبة وبالتالي نقوم بالعبور من الذبذبات المنخفضة التي تعمل علي تقليل الطاقة لدينا .



