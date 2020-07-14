العلاج بالطاقة.. هل يمكن للجسم أن يشفي نفسه بنفسه؟.. فيديو

قالت مها كمال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن الطاقة هي التوازن الجسدي والروحي والعقلي، وإذا لم يكن هناك توازنا؛ لن تكون هناك طاقة.
وأضافت مها كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن الخوف والقلق من الذبذبات المنخفضة في الكون، مؤكدة أن الإنسان عبارة عن طاقة .
وأوضحت مها كمال ، أن الطاقة تعني الذبذبة ويجب ان يعرف كل إنسان الذبذبة الخاصة به وان كانت منخفضة او عالية لانها لو منخفضة ستكون الحياه والصحة بهما مشاكل .
وتابعت ، أن العلاج بالطاقة يعمل علي رفع الذبذبة وبالتالي نقوم بالعبور من الذبذبات المنخفضة التي تعمل علي تقليل الطاقة لدينا .
وأكملت: ان أي خلل في أنظمة الكون التي خلقت مثل النوم والتنفس من شأنها ان تتسبب في عمل خلال للطاقة لدى الانسان واكدت أن الطاقة تعالج نفسيا وروحيا وجسديا وعقليا وهي مسؤولة عن توازن الجسم.