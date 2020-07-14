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محافظات

عايدة ماضي رئيسا لمركز ومدينة مطوبس.. وهيكل لـ سيدي سالم في كفر الشيخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 577 لسنه 2020 بتكليف المهندسة عايدة عطية ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم للعمل رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس.

 وتضمن القرار تكليف شريف أحمد هيكل، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم بشكل مؤقت لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون.

 وشمل القرار أيضًا تكليف مسعد عصمت عبد الله،رئيس الوحدة المحلية لقرية سد خميس، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة سيدي سالم لشؤون النظافة والتنسيق الحضاري.

و جاء تكليف المهندسة عايدة ماضي، رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، خلفًا للمهندس استفتاح ابراهيم الذي بلغ السن القانونية للمعاش، ولقربها من محل إقامتها كونها من أبناء محافظة البحيرة.
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