عايدة ماضي رئيسا لمركز ومدينة مطوبس.. وهيكل لـ سيدي سالم في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 577 لسنه 2020 بتكليف المهندسة عايدة عطية ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم للعمل رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس.





وتضمن القرار تكليف شريف أحمد هيكل، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم بشكل مؤقت لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون.





وشمل القرار أيضًا تكليف مسعد عصمت عبد الله،رئيس الوحدة المحلية لقرية سد خميس، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة سيدي سالم لشؤون النظافة والتنسيق الحضاري.



