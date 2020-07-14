شيكابالا يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده الـ35

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، صديقه عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، بعيد ميلاده الـ35.

ونشر شيكابالا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عبد الله السعيد وعلق عليها "كل سنة وانت طيب".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .

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ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.