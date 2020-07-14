رجل ينتحر في بث مباشر على الفيسبوك.. تفاصيل

خرج أحد نشطاء الصحة العقلية ومدرب للياقة البدنية في بث مباشر ليوثق لحظات وفاته على فيسبوك ، فيما توسل إليه العشرات من المشاهدين للتوقف.





وأخبر الناشط "جوناثان بيلي" متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي في البث المباشر أنه ينوي أن يقتل نفسه ويتخلص من حياته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





بينما كان يحاول مستخدمون تنبيه وإبلاغ موقع Facebook إلى أن هناك بث مباشر لعميلة انتحار ، ولكن استمر البث المباشر دون إيقاف.





ومر وقت قصير حتى تم الإعلان عن وفاة الناشط البالغ من العمر 50 عامًا بعد استدعاء المسعفين الطبيين من قبل المتابعين على الفيسبوك لعملية الانتحار.





وضع هذا الفيديو موقع فيسبوك لانتقادات عنيفة بسبب فشلها في إيقاف البث المباشر الذي شاهده أكثر من 400 شخص ، وفقًا للتقارير.





ومع ذلك ، اتضح أن Facebook قدّم لمشجع اللياقة البدنية"بيلي" موارد دعم بعد مشاركته الأولية الذي ظهر فيها وهو يتحدث عن فكرة الانتحار.





وقد تم حذف البث المباشر لاحقًا، حيث قال متحدث باسم شركة Facebook: "نتوجه بالدعم إلى عائلة السيد بيلي في هذا الوقت العصيب"، وأضاف "يمكننا أن نؤكد أنه تم حذف البث المباشر بعد وقت قصير جدًا من نشره ، كما تمت إزالة مشاركة أخرى الآن بناءً على طلب العائلة".





كما أكمل :"نتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا على محمل الجد ، وسنواصل العمل عن كثب مع خبراء لضمان استمرار سياساتنا في دعم المحتاجين"،