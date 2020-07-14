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رياضة

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم

نشرت صفحة ليفربول عددا من الصور للنجم محمد صلاح ، من تدريباته مع الفريق، مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة آرسنال.

وظهر محمد صلاح في التدريبات مع أصدقائه، وهو يضحك، وعلقت الصفحة الرسمية لليفربول، على الصور "ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك!".

محمد صلاح يقترب من خسارة عرشه.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف فاردي

ويتصدر ليفربول- الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم- جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة.

ويسعى محمد صلاح للحصول على جائزة هداف الدوري الانجليزي حيث يحل ثالثا، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي، المتصدر.

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