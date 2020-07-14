موجز السوشيال ميديا.. ليفربول يتغزل في صلاح.. وأسامة حسني يساند الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

الأهلاوية هتفضل رأسهم في السما.. أسامة حسني يساند الخطيب

ساند أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تعرضه للسب من رئيس نادي الزمالك في فيديو منسوب له.

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

نشرت صفحة ليفربول عدد من الصور ل محمد صلاح من تدريباته مع الفريق مساء امس استعداد لمواجهة ارسنال.



ملك زاهر عن دورها في مسلسل القاصرات: من أهم الأدوار اللي عملتها

نشرت ملك احمد زاهر ابنة الفنانة احمد زاهر صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مشاركتها في مسلسل القاصرات.

بصورة من تدريبات الأهلي.. كهربا يسخر من منتقديه.. شاهد

شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي جمهور بصورة من تدريبات الفريق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.