حدث ليلا.. السيطرة على حريق في مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. رئيس الوزراء التونسي يتهم النهضة بتقويض الاستقرار

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبد الحميد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق محدود نشب في المستشفى الجامعي، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.





رئيس الوزراء التونسي يتهم حركة النهضة بتقويض الاستقرار أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أنه قرر القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، سيتم الإعلان عنها قريبا خلال الأيام القادمة، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما حركة النهضة بتقويض الاستقرار.







