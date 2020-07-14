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حدث ليلا.. السيطرة على حريق في مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. رئيس الوزراء التونسي يتهم النهضة بتقويض الاستقرار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبد الحميد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق محدود نشب في المستشفى الجامعي، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أنه قرر القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، سيتم الإعلان عنها قريبا خلال الأيام القادمة، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما حركة النهضة بتقويض الاستقرار.

عبَّر الفنان نبيل الحلفاوي عن استيائه الشديد؛ بسبب الظروف التي يمر بها في الفترة الحالية. 

فشلت المفاوضات مع إثيوبيا بشأن الوصول لحل أزمة سد النهضة، وسيتم عرض تقرير نهائى غدا من كل دولة على حدة لجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى تمهيدًا لعقد قمة مصغرة.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، جانبا من لقائها بوالدة الشاب شادي عبدالله عثمان ابن محافظة البحيرة الغريق في مياه شاطئ النخيل مع 2 من أشقائه.

نشرت صفحة ليفربول عددا من الصور للنجم محمد صلاح ، من تدريباته مع الفريق، مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة آرسنال.

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الفريق الأول من ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 4685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى جانب تسجيل 485 حالة وفاة. 





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