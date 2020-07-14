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تعليم

التعليم: كراسات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وصلت لجان الثانوية العامة وسط حراسة مشددة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:23 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، تواصل مع جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بجميع المحافظات وسط حراسة مشددة من رجال الشرطة.


وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على التأكد من جميع رؤساء اللجان على توفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.



وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.



ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.
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