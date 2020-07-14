AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:25 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" ، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 14 - 7 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

 العظمى والصغرى

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 

مطروح العظمى 28 والصغرى 22 

دمياط العظمى 31 والصغرى 23 

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24 

الإسماعيلية العظمى 36 والغرى 22 

السويس العظمى 37 والصغرى 23

العريش العظمى 32 والصغرى 22 

رفح العظمى 32 والصغرى 25 

شرم الشيخ  العظمى 38 والصغرى 29 

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28 

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24 

أسيوط العظمى 39 والصغرى 25
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-7- 2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7-7-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 - 7 - 2020 بمحافظات مصر.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الشفع والوتر معًا.. الإفتاء: فيها 3 أقوال وهذا الراجح

رجل ينتحر في بث مباشر على الفيسبوك.. تفاصيل

بنت الدراما السورية.. نسرين طافش: مين ميحبش مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 14-7-2020

الفرق بين الكَره والكُره في الإسلام .. خالد الجندي يجيب

علماء يتوصلون لخلايا الدماغ المسببة للرغبة الشديدة فى تناول السكريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان