درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" ، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 14 - 7 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
العظمى والصغرى
القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24
مطروح العظمى 28 والصغرى 22
دمياط العظمى 31 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24
الإسماعيلية العظمى 36 والغرى 22
السويس العظمى 37 والصغرى 23
العريش العظمى 32 والصغرى 22
رفح العظمى 32 والصغرى 25
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29
الغردقة العظمى 37 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
أسيوط العظمى 39 والصغرى 25