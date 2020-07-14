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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالقليوبية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:40 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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إبراهيم الهوارى
بدأ طلاب الثانوية العامة دخول لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية بقرى ومراكز محافظة القليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة ووقائية من فيروس كورونا المستجد.



وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.


ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.


من جانبها، قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بغلق مقار اللجان بعد تعقيمها قبل بدء الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان وبما يضمن سلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.


وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات أو مشكلات إن وجدت على الفور.


وقال وكيل الوزارة إنه تم التنبيه مع دخول الطلبة للجان سير الامتحان، يتم تنظيم طابور متباعد بمسافة مترين اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب وجميع أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء ادوات الوقاية الشخصية مرورا ببوابات التعقيم.


وأضاف أنه تم توفير استراحات إقامة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم مع توفير الحماية الصحية والطبية لهم وتزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية والتأكيد على إزالة القمامة والإشغالات والباعة الجائلين الملاصقين للمدارس والإدارات التعليمية.
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