دراسة تربط بين هرمون الإجهاد وارتفاع نسبة السكر في الدم

أظهر الباحثون صلة واضحة بين هرمون الإجهاد الكورتيزول وارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر من النمط الثاني، وكان بحث سابق أشار إلى الإجهاد والاكتئاب أنهما من الأسباب الرئيسية لارتفاع مستويات الكورتيزول.





وقال الباحث في الدراسة جوشوا جيه جوزيف من جامعة ولاية أوهايو "في الأشخاص الأصحاء، يتقلب الكورتيزول بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويرتفع في الصباح ويسقط في الليل".









وأضاف جوزيف - في بحث نُشر في دورية علم النفس والغدد الصماء - "لكن لدى المشاركين المصابين بداء السكر النمط الثانى ، كانت مستويات الكورتيزول التي كانت أكثر سلاسة طوال اليوم تحتوي على مستويات أعلى من الجلوكوز".





وأوضح أن هذه المستويات المرتفعة من الكورتيزول تجعل من الصعب التحكم فى نسبة السكر فى الدم و إدارة الدم، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية بالنسبة لأولئك المصابين بداء السكر النمط الثانى إيجاد طرق لتقليل الإجهاد.





اقرأ أيضًا: علماء يتوصلون لخلايا الدماغ المسببة للرغبة الشديدة فى تناول السكريات



