AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل دخول اللجان.. طلاب ثانوية القليوبية يراجعون مذكرات اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
حرص طلاب الثانوية العامة بالقليوبية على المراجعة النهائية أمام عدد من اللجان فى الدقائق الأخيرة قبل دخولهم لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.

وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

من ناحية أخرى شهدت محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.

وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بـ القليوبية

قبل اللحظات الأخيرة من الامتحان.. طلاب ثانوية القليوبية يراجعون مذكرات اللغة العربية

قلق وخوف.. طلاب الثانوية بالقليوبية يراجعون مذكرات اللغة الأجنبية قبل دخول اللجان

شاهد.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية

رغم التحذيرات.. زحام أمام عدد من لجان الثانوية العامة بالقليوبية

قبل الدخول.. طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يراجعون التاريخ والفيزياء أمام اللجان

ترشيحاتنا

يتنافس فيها المسلمون والمسيحيون.. صكوك الأضاحي تجمع أبناء الوطن في دمياط

دعاء في الصباح قصير يعتقك من النار ويحفظك من كل أذى طوال النهار

مصر والإمارات تقودان تجارب بشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

رجل ينتحر في بث مباشر على الفيسبوك.. تفاصيل

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير