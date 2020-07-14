لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. توافد الطلاب على لجان امتحان الثانوية العامة بشمال سيناء

ويستمر زمن امتحان المادة في جميع لجان الثانوية العامة باللجان الـ14 لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.



وقد حرص الطلبة والطالبات علي الحضور من الساعة الثامنة والنصف صباحا ' للتمكن من دخول اللجنة والانتهاء من الإجراءات الاحترازية ' وبعضهم كان يرافقه ولي امره خاصة السيدات .





ولفت اللواء محمد شوشه المحافظ ' الي انه تم توفير 8 اتوبيسات لنقل طلاب رفح والشيخ زويد من مدينة العريش الي لجان الامتحانات بالشيخ زويد والتحرك صباحا من ميدان الرفاعي " السادات "وسط مدينة العريش،مؤكدا على أهمية الانضباط والهدوء واستيعاب الطلاب وبث روح الطمأنينة بداخل اللجان وذلك بالمرور والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة والمراقب الأول.



وقال حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة' انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد' والدخول عبر بوابات التعقيم ' والالتزام بالتباعد الاجتماعي .



وتم التأكيد علي ارتداء الطلاب جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).





هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها









اقرأ أيضا: وقال حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة' انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد' والدخول عبر بوابات التعقيم ' والالتزام بالتباعد الاجتماعي .وتم التأكيد علي ارتداء الطلاب جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).