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فن

محمد علاء ينضم إلي فريق ضي القمر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
انضم الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا" إلى فريق مسلسل  حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".
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