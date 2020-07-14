وسط إجراءات وقائية.. توافد الطلاب على لجان الثانوية بالقليوبية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

حرص طلاب الثانوية العامة على ارتداء كمامات الوجه الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الامتحانات بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.





من ناحية أخرى قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير كمامات للطلاب وتنظيم عملية الدخول للجان والمرور من خلال بواية التعقيم وسط تباعد بين بعضهم البعض.





وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن جميع الإدارات التعليمية قامت بتجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.





وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.





وتابع وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.



