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أخبار العالم

قاضي نيويورك يرفض جهود ترامب العائلية لمنع نشر مذكرات ابنة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:04 ص
ترامب
ترامب
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على صالح
رفض قاض في نيويورك محاولة من العائلة الامريكية الأولى لمنع نشر كتاب "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا، كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم" ، وهو كتاب من تأليف ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس.

وقضت القاضية هال جرينوالد، من المحكمة العليا لولاية نيويورك، يوم الاثنين، بأن نشر كتاب ماري ترامب عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يمضي قدمًا.

ورفض القاضي حجج عائلة ترامب في محاولة منع نشر الكتاب، وأمر برفع أمر تقييدي مؤقت ضد ماري ترامب، ونفى أمرًا مؤقتًا يحظر نشر الكتاب من قبل سيمون وشوستر، ومن المقرر طرح الكتاب للبيع يوم الثلاثاء.

وقال تيد بطرس، المستشار القانوني لماري ترامب، في بيان على تويتر: "لقد أخطأت المحكمة في رفضها لجهود عائلة ترامب لإسكات خطاب ماري ترامب السياسي الأساسي بشأن القضايا المهمة التي تهم الرأي العام، والتعديل الأول يحظر القيود السابقة لأن إنها انتهاكات لا تطاق بحق المشاركة في الديمقراطية، غدا، سيتمكن الجمهور الأمريكي من قراءة كلمات ماري الهامة لأنفسهم".

كتاب ماري ترامب هو مجرد نظرة من الداخل على الرئيس الأمريكي. 

وفي الشهر الماضي فقط، فشل ترامب في وقف نشر كتاب عن إدارته من قبل جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض الذي تم فصله العام الماضي وسط خلافات متكررة حول السياسة الخارجية الأمريكية.

ومع ذلك، على عكس كتاب بولتون، أو غيره من قبل أعضاء الإدارة السابقين، فإن كتاب ماري ترامب هو نظرة عائلية من الداخل، ويقدم نظرة ثاقبة على صنع الرئيس الخامس والأربعين.
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