بيوزعوا علينا كمامات.. آراء طلاب الثانوية العامة في أوضاع الامتحانات

رصد برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، استعدادت طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.









وقال أحد طلاب الثانوية العامة ، إن أصعب المواد التي أداها، حتى الآن، هما مادتا الفيزياء واللغة الأجنبية الأولى، من وجهة نظره.









وأكد الطالب أن هناك درجة استعداد عالية، من حيث تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المدارس تحرص على توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان.









فيما قال طالب آخر، إن الامتحانات كان يغلب عليها، طابع كثرة الأسئلة، وتحتاج إلى وقت أكثر للحل، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الصعبة، من وجهة نظره.