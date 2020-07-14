تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم امتحان اللغة الأجنبية الثانية.





وتتمثل اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية.









ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا ، وقام مسئولى أمن اللجان بتنفيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول اى متعلقات للجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.





من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالى.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تم التشديد علي مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الوزارة بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف.





كما تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الآمن للجنة.





وشدد عجلان ، على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب، أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحا ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.





واضاف أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.