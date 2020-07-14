الجزار: جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بعددٍ من مناطق الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بعددٍ من مناطق أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل الحي الـ15 إسكان اجتماعي، والطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي ٣١ والطريق الغربي مركز المدينة/أبو حماد، والذي يربط مناطق الإسكان الاجتماعي بالأحياء الجديدة بما فيها أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي ٣١، والحي ١١.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الانجاز بمشروع الطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي ٣١ بلغت نحو ٨٠%، مؤكدًا على الالتزام والانتهاء من توصيل المرافق بالحي، وكذا الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها.





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وفي سياق متصل، أشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس، والذي يحتوي على ١١٣٨٠ وحدة "إسكان اجتماعي" بإجمالي (٥٦٩ عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٦٠٠ وحدة سكنية منها طبقا لخطة الانتهاء من الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠، وكذا أعمال تنسيق الموقع الذي يربط بين العمارات بممرات للمشاة ومناطق خضراء والأشجار لإضفاء اللمسة الجمالية للمواطنين، بجانب الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بالحي لتكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته.