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خالد داغر: إقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى للموسيقى والباليه والأوبرا، أنه تم استغلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا فى إجراء صيانة لمسارح الأوبرا، لافتًا إلى أن برامج الثقافية الخاصة بالأوبرا جاهزة لحين إصدار قرارا الفتح التام واستقبال المواطنين بنسب أكثر من 25%.

وأضاف الدكتور خالد داغر، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم تعقيم المسرح بعد كل حفلة لاتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى أنه يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل الأوبرا من حيث الدخول بنظام لمنع التكدس، ووضع مسافة متر ونصف بين الكرسي والذى يجانبه، بالإضافة إلى توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير.

وتابع أن الحفلات كلها تتم فى المسرح المكشوف بداية من 9 يوليو ومستمرة حتى 25 سبتمبر وفقًا لجدول الحفلات بالموسم الصيفى، مؤكدًا أنه تم مراعاة التنوع فى الفرق التى تقدم عروضها على المسرح.

وأوضح أنه مهرجان الموسيقى العربية من أهم الفعاليات الثقافية التى تتم كل عام، ويعقد كل عام فى بداية نوفمبر ومن المقرر إقامته هذا العام فى نفس الموعد، لافتًا إلى أن المسارح والحفلات تستوعب 25% من الجماهير فقط وفقًا للإجراءات الاحترازية.
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