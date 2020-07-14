خالد داغر: إقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده.. فيديو

أكد الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى للموسيقى والباليه و الأوبرا ، أنه تم استغلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا فى إجراء صيانة لمسارح الأوبرا، لافتًا إلى أن برامج الثقافية الخاصة بالأوبرا جاهزة لحين إصدار قرارا الفتح التام واستقبال المواطنين بنسب أكثر من 25%.





وأضاف الدكتور خالد داغر، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم تعقيم المسرح بعد كل حفلة لاتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى أنه يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل الأوبرا من حيث الدخول بنظام لمنع التكدس، ووضع مسافة متر ونصف بين الكرسي والذى يجانبه، بالإضافة إلى توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير.





وتابع أن الحفلات كلها تتم فى المسرح المكشوف بداية من 9 يوليو ومستمرة حتى 25 سبتمبر وفقًا لجدول الحفلات بالموسم الصيفى، مؤكدًا أنه تم مراعاة التنوع فى الفرق التى تقدم عروضها على المسرح.



