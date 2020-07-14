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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شاب في مشاجرة مع نجل عمه وخالته بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:48 ص
جثة
جثة
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محمود زيدان
شهدت إحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ مشاجرة  راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 35 عامَا وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد وجود مشاجرة بناحية عزبة 74 التابعة لقريه معزور.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين المتوفي "ح.ن" 35 عامًا، عامل وبين نجل عمه "ع.ع"، 23 عامًاعامل وخالته "ر.م" 40 عامًا، ربة منزل.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، قيام المتهمين بالتعدى على المتوفى بعصا خشبية وإحداث إصابته في مؤخرة رأسه مما أدى إلى وفاته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2524 لسنة 2020، إداري مركز الرياض وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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