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محافظات

شاهد.. جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة على سلامة، مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1973 بتاريخ 27 / 9 / 1973، بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلا وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .


ترجع الواقعه ، عندما وردت إخباريه سرية مقدمة من الإداره العامة للصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم HLBU2258302 بيان جمركي رقم 9878 لسنه 2020 باسم شركة ب . س . للاستيراد والتصدير ومشمولها عبارة عن موبليات وخلافه مصدرة إلى النمسا .


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وتم تشكيل لجنة جمركية ،حيث تبين وجود كتاب خاص بالدين المسيحي يظهر عليها علامات القدم وتم العرض على الوحدة الأثرية بميناء دمياط التى أفادت بأن الكتاب قديم ومكتوب بخط اليد باللونين الأسود والأحمر ، ويقدر طوله بحوالي 22 ونصف سم تقريبا وعرضه حوالي 25 سم وسمكه 4 سم ونصف ويحتوي الكتاب على 207 ورقه منها 206 ورقه متن بالإضافه لورقه واحده بمفردها فارغه في نهايه الكتاب وغلافه من الجلد الاحمر الداكن، وترى اللجنه عرضه على لجنة آثار عليا متخصصة للوقوف على قيمته الفنيه والأثرية والتاريخيه .


وبالعرض على اللجنة المتخصصة أقرت بأن الكتاب عبارة عن مخطوطه أثرية قديمة ترجع لعام 1577م ، وتتناول تقويم الشهداء وكتب فى دير الأنبا انطونيوس غرب البحر الأحمر ونفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربى المخفف والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر ، وله بعض الزخارف الفنية القبطية وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة ، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى .


وقررت الإداره المركزيه لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

شاهد.. جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم
شاهد.. جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم
شاهد.. جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كتاب أثرى قديم
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