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فيديو نادر لأسرة خلال جمع الياسمين في فترة السبعينات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:44 ص
فيديو نادر لأسرة
فيديو نادر لأسرة خلال جمع الياسمين في فترة السبعينات
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، فيديو نادرا لأسرة خلال جمع الياسمين في فترة السبعينات.


وقال أحمد الطنيخي، صاحب فكرة توثيق لحظات مصرية في الماضي، إنه يسعى للتوثيق الواقعي لكل الأحداث المصرية القديمة وما بها من جمال وبساطة في الحياة.


وأضاف أنه بالرغم من صعوبة تجميع تلك اللقطات، ولكنه كان لديه شغف منذ 7 سنوات للحصول على تلك اللقطات، فكان في بداية الأمر يحاول الحصول على اللقطات الثابتة "الصور النادرة"، التي توثق الجمال المصري.


وتابع:""حتى إذا كانت الصور لأطفال مصريين يلعبون بالكرة في الشارع فأعتبرها صورة هامة ذات قيمة ولها جمالها الخاص، وفي إحدى المرات قمت بنشر واحدة من تلك الصور على صفحتي على فيس بوك وكتبت عليها: "مشهد شارع من السبعينات لأشخاص مجهولة لعبوا دور البطولة في مسلسل حياتهم"، فوجدت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يروا تلك الصور مشاهد حية موثقة لتلك الفترات الماضية من واقعنا".

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