انهيار منزلين في سوهاج دون إصابات



انهار اليوم، الثلاثاء، منزلان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج ، دون وقوع إصابات.





وتبين أن سبب الانهيار تهالك المنزلين وقدمهما، وتم إخلاؤهما من السكان وإخطار النيابة العامة.





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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بانهيار جزئي بمنزل بناحية فاوجلي دائرة المركز، وانتقل مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.





وبالفحص، تبين انهيار حائط مشترك بين منزلين مكونين من طابق واحد ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشبية الأول على مساحة 350 مترا والثاني علي مساحة 175 مترا ملك كل من "أمجد. ف"، 41 عاما، تاجر، مأهول بالسكان، و"مكرم. ن"، 46 عاما، مدرس "غير مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات.





تم إخلاء المنزل المأهول من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وعللا سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لاتخاذ اللازم.