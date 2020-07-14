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محافظات

تموين كفر الشيخ: توريد 175 ألفًا و160 طن قمح.. ووصول 1352 بطاقة جديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، ارتفاع كميات القمح الموردة إلى 175 ألفًا و160 طنًا و655 كيلو جراما، من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد الحالي والذي بدأ في 15 أبريل الماضي. 


من جانبه، قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الاستلام يتم من خلال 3 منافذ بمراكز مطوبس وسيدى سالم وبيلا، لافتًا إلى إغلاق باقى منافذ الاستلام الأخرى نظرًا لاستيفاء سعتها التخزينية.

 
وأوضح أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.


وشدد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.


من ناحية أخرى، أعلن "الهابط" استلام المديرية 1352 بطاقة تموينية ذكية  جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد وفور استلامها، وجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارًا من بداية الشهر القادم.


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