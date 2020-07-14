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إخصائية جراحة الثدي: استقبلنا 6 آلاف حالة وعلاج 80 امرأة بمركز أورام دار السلام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:49 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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ريهام فيكتور
قالت دكتور سارة زيتون ،إخصائية جراحة الثدى ، إن مركز اورام دار السلام يقوم بمتابعة الخدمات الطبية للمواطنين لاستئناف مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم الرعاية الصحة لاصحاب الامراض المزمنة.

واضافت سارة زيتون ، خلال حوارها ببرناامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أننا استقبلنا اكثر من 6 الاف حالة و تم تشخيص ما يقرب من 10% .

واشارت إخصائية جراحة الثدى ، الى ان من ثبت بالفعل أنها مريضة بـ سرطان الثدى  دخلت  فى المراحل التشخيصية الكاملة ، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية التى تحتوى على كافة تخصصات سرطان الثدى .

وتابعت أخصائية جراحة الثدى ، انه يتم  اتخاذ كل الاجراءات والقرارات الصحيحة التى تخص مرضى سرطان الثدى سواء الجراحة او الكيماوى .

واكدت أخصائية جراحة الثدى ، ان هناك من انتهوا من ثلثى مراحل العلاج، لافتا الى اننا قمنا بعمل ما يقرب من 40 عملية جراحية ونفس العدد فى العلاج الكيماوى .
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