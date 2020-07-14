إخصائية جراحة الثدي: استقبلنا 6 آلاف حالة وعلاج 80 امرأة بمركز أورام دار السلام

قالت دكتور سارة زيتون ،إخصائية جراحة الثدى ، إن مركز اورام دار السلام يقوم بمتابعة الخدمات الطبية للمواطنين لاستئناف مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم الرعاية الصحة لاصحاب الامراض المزمنة.





واضافت سارة زيتون ، خلال حوارها ببرناامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أننا استقبلنا اكثر من 6 الاف حالة و تم تشخيص ما يقرب من 10% .





خصائية جراحة الثدى ، الى ان من ثبت بالفعل أنها مريضة بـ سرطان الثدى دخلت فى المراحل التشخيصية الكاملة ، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية التى تحتوى على كافة تخصصات سرطان الثدى . واشارت إأنهامريضةاللجنة





أخصائية جراحة الثدى ، انه يتم اتخاذ كل الاجراءات والقرارات الصحيحة التى تخص مرضى سرطان الثدى سواء الجراحة او الكيماوى . وتابعت



