جامعة القاهرة تكذب الديلي ميل: لم نجر تجارب على لقاح MMR لعلاج كورونا

كشفت الدكتور هالة صالح عميد كلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة ل "صدى البلد" حقيقة الأخبار المتداولة، عن قيام مستشفى القصر العيني، بتجربة على لقاح "MMR"، وهو اللقاح الشهير للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لاثبات فعاليته ضد فيروس كورونا ، مؤكدة أن ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية غير صحيح.









وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد نشرت أن مستشفى القصر العيني في القاهرة، تجري تجربة على لقاح "MMR"، وهو اللقاح الشهير للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وقد تم تجنيد ما يصل إلى 200 طبيب وممرض ومقدم رعاية صحية، على الخط الأمامي لفيروس "كورونا"، لمعرفة ما إذا كان إعطائهم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يحميهم من أعراض فيروس كورونا التاجي الحادة، حيث ستستمر التجربة حتى شهر أكتوبر المقبل، وتعتبر هي الأولى من نوعها.





وذكرت صحيفة "ديلى ميل"، أن معظم تجارب لقاح فيروس كورونا Covid-19 أو نحو ذلك في جميع أنحاء العالم، تركز على أهداف محددة فريدة من نوعها للفيروس نفسه، ويتم إجراؤها إما بآثار ارتفاع بروتين موجود على سطح الفيروس، أو أجزاء من مادته الوراثية.







