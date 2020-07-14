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تعليم

جامعة القاهرة تكذب الديلي ميل: لم نجر تجارب على لقاح MMR لعلاج كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:35 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
كشفت الدكتور هالة صالح عميد كلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة ل "صدى البلد" حقيقة الأخبار المتداولة، عن قيام مستشفى القصر العيني، بتجربة على لقاح "MMR"، وهو اللقاح الشهير للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لاثبات فعاليته ضد فيروس كورونا ، مؤكدة أن ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية غير صحيح.


وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد نشرت أن مستشفى القصر العيني في القاهرة، تجري تجربة على لقاح "MMR"، وهو اللقاح الشهير للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وقد تم تجنيد ما يصل إلى 200 طبيب وممرض ومقدم رعاية صحية، على الخط الأمامي لفيروس "كورونا"، لمعرفة ما إذا كان إعطائهم لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يحميهم من أعراض فيروس كورونا التاجي الحادة، حيث ستستمر التجربة حتى شهر أكتوبر المقبل، وتعتبر هي الأولى من نوعها.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل"، أن معظم تجارب لقاح فيروس كورونا Covid-19 أو نحو ذلك في جميع أنحاء العالم، تركز على أهداف محددة فريدة من نوعها للفيروس نفسه، ويتم إجراؤها إما بآثار ارتفاع بروتين موجود على سطح الفيروس، أو أجزاء من مادته الوراثية.


وأن الفكرة، هي أن الجهاز المناعي يتعرف على المادة الفيروسية في اللقاحات على أنها غريبة، ويخلق خلايا مقاومة للعدوى (الأجسام المضادة والخلايا التائية) إذا واجهت بعد ذلك فيروس كورونا" Covid-19"، وبعبارة أخرى، تم تصميمها للعمل ضد Covid-19 ولا شيء آخر، وينطبق الشيء نفسه على معظم لقاحات الأمراض المعدية، لكن مجموعة صغيرة من اللقاحات، بما في ذلك MMR، وBCG المعطاة للحماية من السل (TB) والنسخة الفموية من لقاح شلل الأطفال، مختلفة، وهي مصنوعة من نسخ "حية" ولكنها ضعيفة للغاية من الفيروسات أو البكتيريا.
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