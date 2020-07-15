استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة





وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة قامت بدعوة الوزير لمناقشة الأزمة السابقة وخطته للعام الجديد، لكنه طالب بتأجيل اللقاء لحين انتهاء امتحانات الثانوية، نظرا لانشغال الوزارة بمتابعة سير الامتحانات وكذا لجنة التعليم، لذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع عقب انتهاء الثانوية العامة.





وأشارت إلى أن اللجنة لديها العديد من المقترحات بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، من ضمنها تخفيض المصاريف مع منح أولياء الأمور فرصة التقسيط على دفعات بدلا من دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة، وذلك نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت عليهم بالسلب.

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقب امتحانات الثانوية العامة، المقرر انتهائها 21 يوليو الجاري، وذلك لبحث شكاوى أولياء الأمور بشأن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، فضلا عن تفاصيل خطته بشأن العام الدراسي الجديد.