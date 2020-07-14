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برلمان

الشعب الجمهوري بالإسماعيلية يبدأ استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:22 م
انتخابات
انتخابات
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انجي هيبة
عقدت هيئة مكتب حزب الشعب الجمهورى بالإسماعيلية برئاسة  أحمد العايدى أمين عام الحزب بالإسماعيلية والأمناء المساعدون المهندس عبدالله الزغبى و محمود موندين والأستاذ وائل عبدالعزيز والدكتور سامى عبدالحليم والأمانات النوعية وبعض اللجان المتخصصة بنسبة 25% من أعضاء الحزب تنفيذًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

واستعرض أمين عام المحافظة، خطة تحرك الحزب في الفترة القادمة لدعم مرشحة الحزب للقائمة الوطنية من أجل مصر وهي السيدة/ فيبى فوزى، مؤكدًا علي ضرورة التواجد الميدانى في الشارع الإسماعيلي في الفترة القادمة.

وشدد امين عام المحافظه  علي ضرورة إلتزام كافة تشكيلات الحزب بالإسماعيلية بالائتلاف الذي يعتبر  حزب الشعب الجمهورى أحد مكوناتة مؤكدًا علي دعم الحزب للقائمة الوطنية من أجل مصر وبمرشح المقعد الفردى الذي يمثل الإئتلاف.

ومن جانبة أكد المهندس عبدالله الزغبى الأمين المساعد لشئون التنظيم علي ضرورة توجية كافة سبل الدعم لمرشحة الحزب الأستاذة فيبى فوزى وطالب أمناء المراكز والأقسام بعمل خطة سريعة وبداية العمل الميدانى فور أغلاق باب الترشح.

وتحدث  محمود موندين والأستاذ وائل عبدالعزيز والدكتور سامى عبدالحليم خلال الاجتماع عن توجية كل سبل الدعم لمرشحة الشعب الجمهورى.
 
وفي نفس السياق تحدث أمين الشباب ومسئول الإتصال الجماهيرى وأمين الإعلام ورؤساء اللجان حيث استعرضوا خططهم  وتم أعتمادها من الأمين العام وأعضاء هيئة المكتب.

وأختتم الإجتماع بكلمة السيدة فيبى فوزي مرشحة الحزب لمجلس الشيوخ عن مقعد المرأة، حيث اعربت  سعادتها بإنتمائها كأمينة للمرأة لحزب الشعب  الجمهورى و بدعم أعضاء الحزب لها وانها سعيدة بتمثيل  كيان الحزب في الإستحقاق القادم وهو مجلس الشيوخ.

وأكدت انها تعمل على ضرورة العمل الميدانى والوصول إلى المواطن الإسماعيلي بالصورة التى يستحقها والذى هو محور إهتمامها.

واختتمت بتوجية الشكر للإمين العام ولقيادات وأعضاء الحزب علي تفاعلهم الكبير في كل القضايا والملفات التي يتبناها الحزب.

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