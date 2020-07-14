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رياضة

تدريبات صباحية قوية للإسماعيلي وخطط تكتيكية جديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:18 م
الاسماعيلى
الاسماعيلى
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عبدالله هشام
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانهم الصباحي، والذي شهد العديد من الجمل التكتيكية وتصحيح الأخطاء ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصري. 

وعقد ديده جوميز المدير الفني للإسماعيلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح خطط جديدة في المران وكيفية تطبيقها.

بدأ المران بالجري الخفيف حول الملعب لعدة دقائق، ثم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تم خلالها إقامة تدريبات تسليم وتسلم مع التحرك بدون كرة فى المساحات الضيقة.

وشمل المران  التدريبات على بناء الهجمات من الخلف للأمام ثم تخصيص فقرة لتضم مهاجم أمام مدافع للوقوف على قدراتهم والعمل على تصحيح الأخطاء.

وحرص الجهاز الفنى على تنظيم جمل فنية من شأنها سبل زيادة الفعالية للهجومية بجانب كيفية عمل التغطية الدفاعية السليمة.

وخاض حراس المرمى للفريق تدريبات قوية، تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس واختتم المران بتقسيمة مصغرة فى منتصف الملعب.
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