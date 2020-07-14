"الأعمال الأفروأسيوي": افتتاح السيسي لـ"الأسمرات" يعكس عزيمة القيادة في التنمية العمرانية

أكد وليد دعبس، رئيس مجلس الأعمال الأفرواسيوي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، يدل على عزيمة القيادة السياسية، في تحقيق التنمية العمرانية، ومهارتهم في أدارة الدولة المصرية بشكل صحيح، برغم انتشار فيروس كورونا الذي أثر على عجلة أنتاج دول عظمة، موضحًا أن القيادة مصر تعمل على الحافظ على طاقتها الإنتاجية، لتسبق العالم أجمع.
وأضاف دعبس في بيان، الثلاثاء، أن أستمرار مصر في افتتاح المشاريع القومية الكبرى، برغم الأزمات التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، والضغوط الخارجية على مصر، يؤكد على أننا نقف على أرض صلبة، والاقتصاد المصري قادر على الصعود وسط الأزمة التي ارهقت دول العالم أقتصاديًا.
وطالب دعبس، الشعب المصري، بالالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسة، لإفشال المخططات المعادية، والتصدي لمحاولات توقف دائرة النهوض مصر اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا ان الدولة قادرة على اإدارة جميع الأزمات الخارجية والداخلية للبلاد بشكل مناسب.