"الأعمال الأفروأسيوي": افتتاح السيسي لـ"الأسمرات" يعكس عزيمة القيادة في التنمية العمرانية

أكد وليد دعبس، رئيس مجلس الأعمال الأفرواسيوي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، يدل على عزيمة القيادة السياسية، في تحقيق التنمية العمرانية، ومهارتهم في أدارة الدولة المصرية بشكل صحيح، برغم انتشار فيروس كورونا الذي أثر على عجلة أنتاج دول عظمة، موضحًا أن القيادة مصر تعمل على الحافظ على طاقتها الإنتاجية، لتسبق العالم أجمع.





وأضاف دعبس في بيان، الثلاثاء، أن أستمرار مصر في افتتاح المشاريع القومية الكبرى، برغم الأزمات التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، والضغوط الخارجية على مصر، يؤكد على أننا نقف على أرض صلبة، والاقتصاد المصري قادر على الصعود وسط الأزمة التي ارهقت دول العالم أقتصاديًا.



